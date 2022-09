LTTS und Qualcomm Technologies werden gemeinsam End-to-End PN-Lösungen für Unternehmenskunden in der Fertigungs- und Lagerindustrie entwickeln und einsetzen

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes rein auf Ingenieursdienstleistungen spezialisiertes Unternehmen, gab heute seine Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. bekannt, um End-to-End-Lösungen für die globale private 5G-Netzwerkindustrie zu entwickeln und dabei die gemeinsame Kernkompetenz im Bereich Hi-Tech und Telekommunikation zu nutzen.

LTTS und Qualcomm Technologies werden ihre Kernkompetenzen im Bereich Telekommunikationslösungen und -dienstleistungen zugunsten von Endkunden in den Bereichen Fertigung und Lagerhaltung/Logistik bündeln. Da die Nachfrage nach einer vernetzten Welt weiter rasant zunimmt, nutzen die Ingenieure von LTTS ihre Chip-to-Cloud-Expertise, um die Leistungsfähigkeit von 5G auszuschöpfen und die globalen Fertigungs- und Lieferkettenprozesse zu verändern.

Qualcomm Technologies, ein Branchenführer im globalen 5G-Markt, beschleunigt die Ausweitung der 5G-Konnektivität und ermöglicht mit seiner End-to-End-Domänenexpertise den Ausbau des breiteren Technologie-Ökosystems, das 5G Private Network RAN, Geräte, Automatisierungs- und Managementlösungen sowie Partnerinitiativen umfasst.

Im Zuge der geplanten Zusammenarbeit wird Qualcomm Technologies die RAN-Automatisierungstechnologie von Private Networks für die Automatisierung und Verwaltung von kleinen Zellen sowie vorintegrierte PN-Lösungen einsetzen. LTTS wird die End-to-End-Systemintegration, das Design und die Implementierung von Anwendungsfällen unterstützen, technische Beratung und Implementierungsdienste sowie Edge-to-Cloud-Orchestrierung und -Management anbieten. Durch die Zusammenführung ihrer verschiedenen Stärken innerhalb des Ökosystems bieten sowohl Qualcomm Technologies und LTTS nun Industrie 4.0-Lösungen für Unternehmen.

Laut den Kooperationsvereinbarungen wird LTTS in Santa Clara (Kalifornien, USA) mit Unterstützung von Qualcomm Technologies ein technisches Kompetenzzentrum einrichten, um die Einführung privater 5G-Mobilfunknetze zu beschleunigen.

Abhishek Sinha, Chief Operating Officer und Board Member bei L&T Technology Services, sagte: "Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach einer vernetzten Welt setzt LTTS sein Fachwissen im Bereich des Chip-to-Cloud-Designs kontinuierlich ein, um die Leistungsfähigkeit von 5G zu nutzen und die Konzepte der Wirtschaft neu zu gestalten. 5G stellt eine bahnbrechende Technologie dar und wir bei LTTS sind gut aufgestellt, um die Anforderungen dieses sich schnell entwickelnden Konnektivitätsbereichs in Zusammenarbeit mit einem Branchenführer wie Qualcomm Technologies zu erfüllen."

Savi Soin, Senior Vice President, Business Development und Partnerships, Qualcomm Technologies, Inc. erklärte, "Wir wollen unsere Technologie-Roadmap für eine Zukunft erweitern, in der alles mit der Cloud verbunden ist. Der Connected Intelligent Edge ermöglicht die Beschleunigung der digitalen Transformation in allen Branchen durch drahtlose Technologie, geräteinterne Datenverarbeitung, KI und geringen Stromverbrauch. Durch unsere Zusammenarbeit mit LTTS bringen wir innovative Lösungen und Dienstleistungen auf den Markt, die den digitalen Wandel in den Bereichen intelligente Fertigung, Fabrik, Logistik und Lagerverwaltung weltweit beschleunigen werden."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Dienstleistungen im Bereich Engineering und F&E (Engineering und R&D, ER&D) konzentriert. Unser Angebot umfasst Beratungs-, Design-, Entwicklungs- und Testdienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung. Wir zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen zu unseren Kunden in den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie in der Prozessindustrie. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in Indien und zum 30. Juni 2022 beschäftigten wir über 21.400 Mitarbeiter in 19 globalen Designzentren, 28 globalen Vertriebsbüros und 89 Innovationslabors. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltts.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220929005462/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E: Aniruddha.Basu@LTTS.com

T: +91-80-67675707