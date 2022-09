Am Freitag behauptet sich der deutsche Aktienmarkt die meiste Zeit über der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke. Doch ungeachtet der jüngsten Jahrestiefs müssen sich die Anleger zunächst wohl auf weitere Verluste an den Börsen einstellen. Die neuesten Inflationsdaten machen wenig Mut.Am Vormittag gab es neue Inflationsdaten aus der Eurozone. Demnach erhöhten sich im September die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte. ...

