Mit dem Rücksetzer auf 38,99 EUR hat die BASF-Aktie am 29.09.2022 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 27.09.2022 eingestellt. Die BASF-Aktie befindet sich seit dem 23.02.2022 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -40,05% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -24,26%. BASF-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt? Anleger...

