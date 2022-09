München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am 30. September 2022 um 20:15 Uhr einen zehnminütigen "Brennpunkt" (WDR) aus.30. September 202220:15 - 20:25 UhrBrennpunkt: Krieg gegen die UkraineModeration: Ellen EhniNach den international nicht anerkannten Scheinreferenden wird Kremlchef Vladimir Putin heute die Annexion von vier ukrainischen Gebieten bei einem Festakt mit Russlands Machtelite besiegeln. Damit will Moskau erstmals seit der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014 wieder gewaltsam Grenzen in Europa verschieben. Welche Ziele verfolgt der russische Präsident damit? Was bedeutet die Annexion für die russische Bevölkerung und die weitere Mobilmachung im Land? Eine neue Phase des Krieges? Eskalation aus Schwäche? Wie wird der Westen auf diesen Völkerrechtsbruch reagieren?Antworten auf diese Fragen werden in der Sendung Außenministerin Annalena Baerbock und ARD-Russland-Korrespondent Demian von Osten geben.Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Redaktion: Angela Bormann, Birgit Virnich, Markus ZeidlerPressekontakt:WDR Kommunikation, Tel.: 0221/220-7100, E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5334321