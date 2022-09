Porsche AG Aktie mit durchwachsenem Debüt - das ist nun wichtig

Die anfängliche Euphorie rund um die Aktie der Porsche AG hat sich am ersten Handelstag gegen Ende wieder gelegt. Am Donnerstagmorgen erreichte der Erstausgabepreis einen Wert von 84 Euro, welcher damit über den Ausgabepreis von 82,50 Euro lag. Zum Börsendebüt wurde der Sportwagenhersteller damit auf rund 76,5 Milliarden Euro bewertet. Insgesamt fungiert der IPO als der größte seit rund 25 Jahren. Strategieschwenk Richtung E-Mobilität - Porsche will auf Elektro setzen "Wir haben Porsche erfolgreich an die Börse gebracht. Heute ist ein guter Tag für Porsche und für Volkswagen", hieß es von Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz unmittelbar vor der Erstnotierung. "Porsche ist sehr gut positioniert, um seine erfolgreiche Strategie fortzusetzen sowie von mehr Agilität und unternehmerischer Eigenständigkeit zu profitieren", hieß es weiter. Auch die Mutter Volkswagen solle profitieren, da der Konzern mehr Schlagkraft bekäme, um den Weg in Richtung Elektromobilität voranzugehen. "Hierfür wollen wir die gewonnenen Mittel einsetzen." Makroökonomisches Umfeld bleibt komplex - Porsche AG Aktie muss sich behaupten Einen Tag nach dem Börsendebüt notiert die Aktie der Porsche AG am Nachmittag bei rund 82,60 Euro und damit rund 0,22 Prozent im Plus. Damit orientiert sich der Kurs weiter an seinem gestrigen Tagestief bei rund 82,23 Euro. Bis in die Spitze kletterte das Papier gestern bis auf 86,70 Euro, was dem derzeitigen Hoch entspricht.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

