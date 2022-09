DJ PTA-News: SPARTA AG: SPARTA erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der Beta Systems Software AG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta034/30.09.2022/17:35) - Die SPARTA AG hat heute mit Ihrer Mehrheitsaktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft einen Kaufvertrag über 750.000 Aktien der Beta Systems Software AG mit Sitz in Berlin abgeschlossen. Der Kaufpreis beläuft sich auf 45,07 Euro je Aktie und entspricht damit dem Einbringungswert je Beta Systems-Aktie in der kürzlich durchgeführten gemischten Bar- und Sachkapitalerhöhung, deren Eintragung zum jetzigen Zeitpunkt noch aussteht. Durch die Transaktion erhöht sich der Anteil der SPARTA AG an der Beta Systems Software AG von 41,2 % auf 57,5 %.

(Ende)

Aussender: SPARTA AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Wiedmann Tel.: +49 6221 64924-41 E-Mail: P.Wiedmann@sparta.de Website: www.sparta.de

ISIN(s): DE000A0NK3W4 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1664552140507 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2022 11:38 ET (15:38 GMT)