Rio Tinto hat eine Demonstrationsanlage zur Spodumenkonzentration in Betrieb genommen. Mit einem neuen Verfahren soll die Ausbeute deutlich gesteigert werden. Vale stellt sein Geschäft mit Nickel und Kupfer in Brasilien neu auf. Talga will in Lappland eines der weltbesten Graphitvorkommen gefunden haben - und es nun möglichst schnell erschließen. Skyharbour Resources hat eine Optionsvereinbarung mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...