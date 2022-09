Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Cembra übernimmt Byjuno, um einen führenden Anbieter für Rechnungskauflösungen in der Schweiz zu schaffen



30.09.2022 / 18:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Cembra hat die Übernahme von Byjuno, einem bedeutenden Anbieter von Rechnungskauflösungen in der Schweiz, vereinbart. Dies ist ein weiterer Schritt zum Ausbau des Produktangebots im Bereich Embedded Finance und des Buy Now Pay Later-Geschäfts

Cembra beabsichtigt, Byjuno mit ihrer Tochtergesellschaft Swissbilling zusammenzuführen, um eine führende Plattform für Rechnungskauflösungen in der Schweiz zu schaffen

Kaufpreis von CHF 60 Millionen und positiver Beitrag zum Nettoergebnis ab 2023

Trading Update: Cembras positive Entwicklung setzt sich im dritten Quartal fort

Cembra bestätigt den Ausblick für 2022 und ihre mittelfristigen Ziele Cembra hat einen Aktienkaufvertrag zum Erwerb der Byjuno AG und ihrer Schwestergesellschaft Intrum Finance Services AG von der Intrum AG unterzeichnet. Byjuno ist ein bedeutender Anbieter von Rechnungskauflösungen in der Schweiz mit einem Rechnungsvolumen von CHF 408 Millionen im Jahr 2021 und Forderungen von CHF 39 Millionen per Ende 2021. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2022 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Zusätzliches profitables Wachstum für das "Buy now pay later"-Geschäft Mit dieser Übernahme macht Cembra einen weiteren Schritt zur Umsetzung ihrer Strategie, die Palette von eingebetteten Finanzlösungen («embedded finance») mit direkt in die Kaufabwicklung von Partnern und Kunden integrierten Zahlungs- und Finanzierungsoptionen zu erweitern. Zahlung per Rechnung ist in der Schweiz die beliebteste Zahlungsform bei Käufen, die nicht im Laden stattfinden, wobei Rechnungskauflösungen und «Buy now pay later» (BNPL)-Dienste sowohl am traditionellen Verkaufspunkt als auch in Online-Shops an Bedeutung gewinnen werden. Cembra erwartet in diesem Markt in der Schweiz weiterhin ein zweistelliges Wachstum. Schaffung eines führenden Anbieters für Rechnungskauflösungen Cembra beabsichtigt, Byjuno und ihre Tochtergesellschaft Swissbilling zusammenzuführen, um einen führenden Anbieter für Rechnungskauflösungen in der Schweiz zu schaffen, mit dem Ziel, attraktive Angebote für Rechnungskauflösungen für On- und Offline-Käufe zu etablieren. Die Angebote beider Unternehmen für die rund 1'200 Händler in der Schweiz werden fortgeführt, und die Kunden werden von einer breiteren Produkt- und Dienstleistungspalette profitieren. Christian Stolz, der derzeitige CEO von Byjuno, wird CEO des kombinierten Unternehmens werden, und er wird eng mit Jean-Christophe Calmes, dem derzeitigen CEO von Swissbilling, zusammenarbeiten, der die Funktion als stellvertretender CEO übernehmen wird. Als Teil der Transaktion haben Cembra und die Intrum AG zudem im Bereich BNPL eine Zusammenarbeit für das Inkasso und für Kreditinformationen vereinbart. Positiver Beitrag zum Reingewinn ab 2023 Die Transaktion wird Cembras Strategieumsetzung und Zielerreichung im BNPL-Geschäft beschleunigen. Ohne Berücksichtigung von einmaligen Integrationskosten in Höhe von CHF 4-5 Millionen die in den Jahren 2022 und 2023 anfallen, erwartet Cembra ab 2023 einen jährlichen zusätzlichen Reingewinn von mindestens CHF 6 Millionen und das Erreichen des angestrebten Reingewinns von CHF 10-20 Millionen im BNPL-Geschäft bis spätestens 2026. Der Kaufpreis beläuft sich auf CHF 60 Millionen, und es wird erwartet, dass die Transaktion zum Zeitpunkt des Abschlusses einen Einfluss von etwa 1.0 Prozentpunkten auf die Eigenkapitalquote der Gruppe haben wird. Unter Berücksichtigung der bereits angekündigten Auswirkungen der CECL-Implementierung wird die Kernkapitalquote per 31. Dezember 2022 voraussichtlich leicht über dem mittelfristigen Zielwert von 17% liegen. CEO Holger Laubenthal sagt: «Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie und beim Ausbau von Embedded Finance. Durch die Zusammenführung von Swissbilling und Byjuno werden wir eine führende Plattform für Rechnungskauflösungen in der Schweiz schaffen und ebnen den Weg, um unser Wachstum im BNPL-Geschäft zu beschleunigen. Gemeinsam können wir unseren Partnern eine breitere Palette von Produkten und Dienstleistungen anbieten, und die Endkunden werden von noch einfacheren und flexibleren Zahlungsoptionen profitieren. Unser gemeinsames Ziel ist es, in der Schweiz einen Standard für Rechnungskauflösungen in Online-Shops und an traditionellen Verkaufspunkten zu setzen.» Trading Update: Positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal fortgesetzt Cembras positive Geschäftsentwicklung setzte sich im dritten Quartal 2022 fort. Cembra erwartet für das dritte Quartal einen Anstieg des Nettoertrags um 3% im Vergleich zur Vorjahresperiode bei einem Anstieg der Kommissions- und Gebühreneinnahmen um rund 10%. Im Kreditkartengeschäft erwartet Cembra im dritten Quartal eine Steigerung des Ertrags von 8% im Vergleich zur Vorjahresperiode, unterstützt durch die erfolgreiche Markteinführung der neuen Kreditkartenfamilie Certo! seit Juli 2022. Cembra bestätigt den Ausblick für 2022 und die Mittelfristziele1. Diese Mitteilung und eine Investorenpräsentation sind unter www.cembra.ch/investoren abrufbar. 1 Cembra strebt für die Jahre 2022-2023 eine Eigenkapitalrendite von 13-14% und ab 2024 von über 15% an und will für das Jahr 2022 eine Dividende von mindestens CHF 3.85 ausschütten, die danach auf Basis eines nachhaltigen Gewinnwachstums erhöht wird. Die Bank verfolgt ebenfalls das Ziel einer Kernkapitalquote von über 17%. Kontakt Medien: Carolin Schulze, Senior Communications Specialist

+41 44 439 85 23, media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability

+41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch Audio webcast und Telefonkonferenz für Investoren und Analysten (in Englisch) Datum und Zeit: 30. September 2022 um 8:45 Uhr MEZ Referenten: Holger Laubenthal (CEO) und Pascal Perritaz (CFO) Audio webcast: www.cembra.ch/investors Telefon: Europa: +41 (0) 58 310 50 00

UK: +44 (0) 203 059 58 62

US: +1 (1) 631 570 6313 Q&A: Im Anschluss an die Präsentation können die Teilnehmenden an der Telefonkonferenz Fragen stellen. Wichtige Daten 23. Februar 2023 Publikation Jahresergebnis 2022 16. März 2023 Publikation Geschäftsbericht 2022 21. April 2023 Generalversammlung 2023 Über Byjuno

Byjuno ist ein bedeutender Schweizer Anbieter im digitalen Zahlungsverkehr, der real-time Factoring für Händler und bequeme Rechnungslösungen für Verbraucher mit Sofortkredit-Funktionalitäten anbietet. Byjuno wurde 2014 gegründet, beschäftigt rund 45 Mitarbeitende und hat Partnerschaften mit mehreren führenden Schweizer Marken aufgebaut. Über Swissbilling

Das 2011 in Lausanne gegründete Unternehmen Swissbilling ist ein erfolgreiches Beispiel für ein Fintech-Unternehmen und hat sich zu einer der führenden Anbieterinnen auf dem Schweizer Markt für Online- und Offline-Dienstleistungen im Bereich Rechnungskauflösungen entwickelt. Das Unternehmen betreut mehr als 900 Händler in der Schweiz. Im Jahr 2017 wurde Swissbilling von Cembra erworben. Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.



Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus 42 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im MSCI ESG Leaders Index sowie im Bloomberg Gender Equality Index enthalten. Disclaimer regarding forward-looking statements

This media release by Cembra Money Bank AG ("the Group") includes forward-looking statements that reflect the Group's intentions, beliefs or current expectations and projections about the Group's future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, strategies, opportunities and the industries in which it operates. Forward-looking statements involve matters that are not historical facts. The Group has tried to identify those forward-looking statements by using the words "may", "will", "would", "should", "expect", "intend", "estimate", "anticipate", "project", "believe", "seek", "plan", "predict", "continue" and similar expressions. Such statements are made on the basis of assumptions and expectations which, although the Group believes them to be reasonable at this time, may prove to be erroneous. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and assumptions and other factors that could cause the Group's actual results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects or opportunities, as well as those of the markets it serves or intends to serve, to differ materially from those expressed in, or suggested by, these forward-looking statements. Important factors that could cause those differences include, but are not limited to: changing business or other market conditions; legislative, fiscal and regulatory developments; general economic conditions in Switzerland, the European Union and elsewhere; and the Group's ability to respond to trends in the financial services industry. Additional factors could cause actual results, performance or achievements to differ materially. In view of these uncertainties, readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. The Group, its directors, officers and employees expressly disclaim any obligation or undertaking to release any update of or revisions to any forward-looking statements in this presentation and these materials and any change in the Bank's expectations or any change in events, conditions or circumstances on which these forward-looking statements are based, except as required by applicable laws or regulations. This media release contains unaudited financial information. While the published numbers are rounded, they have been calculated based on effective values. All figures are derived from US GAAP financial information unless otherwise stated. This information is presented for illustrative purposes only and, because of its nature, may not give a true picture of the financial position or results of operations of the Group.

