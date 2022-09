(shareribs.com) Frankfurt / New York 30.09.2022 - Biotech-Aktien zeigten sich im deutschen Handel fest. Unter anderem konnten Evotec und Qiagen deutlich zulegen. Bei MorphoSys kam es zu Gewinnmitnahmen. In den USA notiert der Sektor ebenfalls im Plus. Der DAX verbesserte sich am Freitag um 1,2 Prozent auf 12.118 Zähler, gestützt von Siemens Healthineers, Vonovia und Zalando. Puma, Adidas und Volkswagen ...

