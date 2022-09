Während Tesla mit Einstellungsstopps überraschte, wächst die chinesische Konkurrenz rund um BYD kräftig weiter. BYD wird globale Nummer 2 und wächst vor allem in der Herstellung der Batterien.Schon im Sommer 2022 machte BYD (CNE100000296) international auf sich aufmerksam, denn während Branchenprimus Tesla (US88160R1014) die E-Modelle des Konzerns weltweit verkauft, fokussiert sich der Verkauf bei BYD weiterhin auf den chinesischen Heimatmarkt. Doch auch weil die Elektromobilität in China so populär ist, konnte BYD dennoch an Tesla auf Basis ...

