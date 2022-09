Straubing (ots) -



Der Staat muss den Bürgern helfen, wenn er nicht riskieren will, dass zahlreiche Menschen in die Armut abrutschen oder in Existenznöte geraten. Wenn nun Kritiker die Übergewinn-Abschöpfung verurteilen, darf die Frage erlaubt sein, welche Maßnahme gerechter wäre als jene, die von der EU nun abgesegnet wurde. Welche Steuer hätten Länder erhöhen sollen? Wer soll für Bedürftige bezahlen, wenn nicht Unternehmen, die nun in einem völlig unverhältnismäßigen Maße von der Krise profitieren? Die Maßnahmen sind richtig - und müssen dennoch in den nächsten Wochen erweitert werden. Sie werden kaum ausreichen, um Massenproteste und Unruhen zu verhindern.



