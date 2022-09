WINSTON-SALEM, North Carolina (ots/PRNewswire) -Unternehmen für hervorragende Leistungen bei der Verbesserung und Regenerierung der Gesundheit von Menschen, Gemeinden und des Planeten ausgezeichnetNatures Crops International, ein vertikal integrierter Hersteller von speziellen Pflanzenölen für Nutrazeutika, Lebensmittel, Körperpflege- und Tiernahrungsprodukte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zusammen mit seinen britischen und kanadischen Tochtergesellschaften als B Corporation (B Corp) zertifiziert wurde. Natures Crops hat die hohen Standards und strengen Anforderungen für eine B-Corp-Zertifizierung in den Bereichen soziale und ökologische Leistung, Rechenschaftspflicht und Transparenz sowie in fünf Schlüsselkategorien - Unternehmensführung, Mitarbeiter, Gemeinschaft, Umwelt und Kunden - erfüllt."Was als ehrgeiziges Ziel im Jahr 2021 begann, wurde nun durch engagierte Teamarbeit und unsere gemeinsame Vision, eine Kraft für das Gute zu sein und regenerative Strategien zur Verbesserung des persönlichen und planetarischen Wohlbefindens einzusetzen, verwirklicht", so Andrew Hebard, Gründer und CEO von Natures Crops. "Unser Vorzeigeprodukt Ahiflower®, eine regenerativ erzeugte, pflanzliche Alternative zu Fischöl, unterstreicht die positiven globalen Auswirkungen, die durch unsere authentische Mission, regenerativ angebaute, nachhaltige, pflanzliche Inhaltsstoffe zu liefern, die die optimale Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen, Gemeinschaften und des Planeten unterstützen, erzielt werden können."Natures Crops ist jetzt eines der ausgewählten 2.200 B Corp-Unternehmen in den USA und Kanada und über 5.700 weltweit, die gemeinsam daran arbeiten, die Weltwirtschaft so zu verändern, dass sie integrativer, gerechter und regenerativer wird. Um die B Corp-Zertifizierung zu erhalten, musste das Unternehmen eine strenge Risikoprüfung bestehen und eine hohe Punktzahl in der B Lab Impact Assessment erreichen, die sein Engagement für eine verantwortungsvolle, rechenschaftspflichtige und transparente soziale und ökologische Leistung belegt.Das gesamte reine und vollständig rückverfolgbare Öl von Natures Crops wird von qualifizierten, unabhängigen Landwirten regenerativ angebaut, die Protokolle zur Optimierung des Wassermanagements, zur Verbesserung der Artenvielfalt, zur Bindung von Kohlenstoff, zur Förderung von Bestäubern, zur Vermeidung von Bodenerosion und zur Minimierung von Chemikalien befolgen. Das firmeneigene Crop Assured 365®-Verfahren gewährleistet eine vollständige Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle in der gesamten sicheren Lieferkette.Weitere Informationen über Natures Crops finden Sie unter www.naturescrops.com oder besuchen Sie den Stand Nr. 7251 auf der SupplySide West in Las Vegas vom 2. bis 3. November 2022.Informationen zu Natures Crops InternationalAls Hersteller von Spezialölen für Nahrungsergänzungsmittel, Nutrazeutika, Lebensmittel, Körperpflege- und Tiernahrungsprodukte produziert Natures Crops Öle aus Pflanzen höchster Qualität, die von Erzeugern produziert werden, die strenge Managementprotokolle für Nachhaltigkeit und Identitätserhalt befolgen. Natures Crops stellt sicher, dass die produzierten Pflanzen auf sichere, nachhaltige, rückverfolgbare und kosteneffiziente Weise angebaut, verarbeitet, verpackt und ausgeliefert werden. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Prince Edward Island, Kanada und in Großbritannien, mit Hauptsitz in North Carolina, USA. Für weitere Informationen schreiben Sie bitte an info@naturescrops.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1911343/Natures_Crops_International_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1911344/B_Corp_Certification.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/natures-crops-international-erreicht-den-b-corp-status-301638241.htmlPressekontakt:Heidi Rosenberg,Heidi Rosenberg Communications,Mobil: +1-435-841-2171,E-Mail: heidi@mightymopr.com; Website: www.mightymopr.comOriginal-Content von: Natures Crops International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156284/5334425