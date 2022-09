Es gibt unzählige Veranstaltungen auf der ganzen Welt, um die Köstlichkeiten von Wein und Bier zu feiern; der 1. Oktober ist als "Sake Day" bekannt, an dem sich Sake-Liebhaber weltweit versammeln, um dieses köstliche Getränk zu genießen und zu würdigen.

Sake Day wurde von der Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS), der größten Organisation der Sake-Industrie in Japan mit Mitgliedern, die aus rund 1.700 Herstellern von Sake, Honkaku Shochu, Awamori und Hon-Mirin bestehen, auf den 1. Oktober festgelegt, da am 1. Oktober die neue Brausaison mit frisch geernteten Reispflanzen beginnt.

Für den Sake Day am 1. Oktober sind weltweit Sake-Feiern geplant.

In Japan findet die Veranstaltung "Kampai! with Sake Week" zehn Tage lang rund um den Sake Day am 1. Oktober statt, bei der JSS, Sake-Organisationen der Präfektur, Brauereien, Restaurants, Spirituosengeschäfte und Sake-Liebhaber das Glas erheben, um auf die Wunder von Sake anzustoßen.

Angesichts der wachsenden Zahl von Menschen auf der ganzen Welt, die die Wunder des Sake feiern warum suchen Sie nicht im Internet nach dem Sake Day, um eine Veranstaltung in Ihrer Nähe zu finden?

JSS wird einen Online-Event "Kampai! with Sake!" auf YouTube Live streamen, ab 18:00 Uhr (JST) am 1. Oktober 2022. Um 19:00 Uhr können die Zuschauer mit "Kampai! with Sake!" einstimmen, von wo auch immer sie zugeschaltet sind. Die Veranstaltung wird auch Videobotschaften von Sake-Liebhabern aus der ganzen Welt beinhalten sowie einen Live-Feed vom "Salon du Sake"-Fest in Paris.

Sake gilt seit langem als eine der erlesensten Opfergaben für die Götter, und "Kampai" repräsentiert den Wunsch der Menschen, sich in diesem Geiste zu vereinen.

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Kampai mit Sake am 1. Oktober!!

Video "Smile with Sake": https://www.youtube.com/watch?v=5BAq92S3eIk

Links zu Japan Sake and Shochu Makers Association SNS:

FB: https://www.facebook.com/japansakeshochu

IG: https://www.instagram.com/japansakeshochu_en/

YouTube: https://www.youtube.com/user/JapanSakeOfficial

Twitter: https://twitter.com/jss_sake_en

