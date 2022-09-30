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WKN: A3CQ7V ISIN: CA1850531056 Ticker-Symbol: CWY0 
Frankfurt
28.09.22
09:16 Uhr
0,144 Euro
0,000
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Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CLEARMIND MEDICINE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CLEARMIND MEDICINE INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CITRIX SYSTEMS
CITRIX SYSTEMS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CITRIX SYSTEMS INC105,82-0,19 %
CLEARMIND MEDICINE INC0,1440,00 %
DUKE REALTY CORPORATION49,800+0,40 %
GAMELANCER MEDIA CORP0,035-10,26 %
NORTH MOUNTAIN MERGER CORP10,2000,00 %
RA MEDICAL SYSTEMS INC0,127+0,47 %
SHIZUOKA BANK LTD6,1500,00 %
STEEL CONNECT INC1,383-2,19 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.