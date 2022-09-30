The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.09.2022
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2022
ISIN Name
CA1850531056 CLEARMIND MEDICINE INC.
CA36468K1049 GAMELANCER GAMING CORP.
JP3351200005 SHIZUOKA BK LTD
US172967LR04 CITIGROUP INC. 17/22 FLR
US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001
US2644115055 DUKE REALTY DL-,01
US48127FAA12 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD V
US6612041078 NORTH MTN.MERGER A -,0001
US74933X2036 RA MEDICAL SYSTEMS
US8580981061 STEEL CONNECT INC. DL-,01
US98920Y3045 ZEALAND PHA.SP.ADR 1 DK 1
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2022
ISIN Name
CA1850531056 CLEARMIND MEDICINE INC.
CA36468K1049 GAMELANCER GAMING CORP.
JP3351200005 SHIZUOKA BK LTD
US172967LR04 CITIGROUP INC. 17/22 FLR
US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001
US2644115055 DUKE REALTY DL-,01
US48127FAA12 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD V
US6612041078 NORTH MTN.MERGER A -,0001
US74933X2036 RA MEDICAL SYSTEMS
US8580981061 STEEL CONNECT INC. DL-,01
US98920Y3045 ZEALAND PHA.SP.ADR 1 DK 1
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