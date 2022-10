Die Grenzen sind wieder offen und so langsam kommt auch die Wirtschaft von Kanada wieder in Schwung. Im Jahr 2020 hatte das Bruttoinlandsprodukt des Staates in Nordamerika zum ersten Mal seit elf Jahren eine Rezension erlebt. Im Jahr 2021 ging das BIP dann wieder um 4,56 Prozent nach oben, Marktprognosen sehen bis zum Jahr 2027 weiter ein Wachstum kommen. Kanada gehört zu den Big Playern der Weltwirtschaft. Die kanadische Wirtschaft ist die zehntgrößte der Welt und stellt den Inbegriff einer Exportnation dar. Der wichtigste Handelspartner ist mit der USA das Nachbarland und die größte Wirtschaft der Welt zugleich. Der Zugang zum Atlantik und Pazifik macht den Handel mit Europa und Asien möglich. Über die Jahrzehnte hat das Land eine große Marktmacht entwickelt - und noch wichtiger: viel Vertrauen bei Menschen auf der ganzen Welt aufgebaut.

Der wichtigste Rohstoff Kanadas ist das Erdöl, doch das Land steht auch für Innovationen, welche die nächsten Jahre prägen könnten. Diese sind vor allem in der Energiewirtschaft zu erkennen, aber auch in vielen anderen Bereichen. Kanada hat die Herausforderungen angenommen und viele Unternehmen bieten Lösungen für diese.

Water Ways (ISIN: CA9411881043) nimmt sich Herausforderung des "Indian Summers" an

Eine große Herausforderung für viele Wirtschaftszweige in Kanada ergibt sich durch die klimatischen Verhältnisse. "In Kanada gibt es den ‚Indian Summer', was bedeutet, dass es drei bis vier Monate lang sehr heiß sein kann", erklärt Ronnie Jaegermann, Direktor von Water Ways Technologies. Er sorgt mit seinem Unternehmen aus der Agrotech-Branche dafür, dass landwirtschaftliche Produzenten trotzdem agieren können. Durch moderne und innovative Bewässerungslösungen trägt Water Ways außerdem zum Bewusstsein im Bezug auf die wichtigste Ressource für die Menschheit bei. Wasser wird immer knapper, weswegen intelligente Bewässerungssysteme in der Wirtschaft auch immer wichtiger werden. "Der Markt für intelligente Bewässerungssysteme in Kanada beläuft sich auf etwa 100 Millionen kanadische Dollar, also etwa 60 - 70 Millionen Euro pro Jahr", sagt Jaegermann. Er will mit seinem Unternehmen in Zukunft noch deutlich stärker auf dem kanadischen Markt aktiv sein.

Die Energiewirtschaft als großer Trumpf von Kanada

Kanada hat die viertgrößten Ölreserven der Welt und spielt nicht nur deswegen eine wichtige Rolle in der Energiewirtschaft. Konzerne wie Canadian Natural Resources (ISIN: CA1363851017) geben hier den Ton an. Mit Energy Fuels (ISIN: CA2926717083) ist ein wichtiges Unternehmen auf Uranbergbau spezialisiert und schafft mit Vanadium auch einen Rohstoff der Zukunft. Es agiert vor allem in den USA. In Kanada sind viele Unternehmen aber auch rund um erneuerbare Energien unterwegs. Dabei ist vor allem Canadian Solar (ISIN: CA1366351098) zu nennen. Mit der Energiewende wird also auch eine wichtige Herausforderung angepackt.

Tech-Innovationen aus Kanada

Unternehmen der Tech-Branche sind in Kanada seit jeher hoch angesehen. Aus dem Land mit rund 38 Millionen Einwohnern kommen einige Tech-Riesen, die ihre Branche revolutioniert haben. Das gilt auch für Shopify (ISIN: CA82509L1076). Das Unternehmen vertreibt die gleichnamige proprietäre E-Commerce-Software, durch die Unternehmen und Konzerne Online-Shops erstellen und die Logistik auslagern können. Ein digitaler Exportschlager aus Kanada.

Viele kanadische Aktien sind auch an der deutschen Börse erhältlich

RBC Funds (Lux) Canadian Equity Value Fund (ISIN: LU0569851230): In diesem Fonds sind viele kanadische Unternehmen zusammengefasst, die in dem Land eine wichtige Rolle spielen. Top-Holdings sind die Royal Bank of Canada (ISIN: CA7800871021), Canadian National Railway (ISIN: CA1363751027) und Suncor Energy (ISIN: CA8672241079).

Deutsche Anlegerinnen und Anleger können unkompliziert Teil des spannenden kanadischen Marktes werden. Derzeit werden rund 2.000 Aktien von Unternehmen aus Kanada an den deutschen Börsen gehandelt. Der Weg zum kanadischen Feeling ist also kürzer als er scheint.

