Richard Roy übernimmt Vorsitz des Verwaltungsrats der SNP SE Heidelberg, 01. Oktober 2022 - Der Verwaltungsrat der SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Richard Roy aus seiner Mitte zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Richard Roy folgt auf Prof. Dr. Claus E. Heinrich, der mit Wirkung zum 30. September 2022 sein Amt als Verwaltungsrat der Gesellschaft aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Die SNP dankt Herrn Heinrich für sein großes Engagement für das Unternehmen in seiner Zeit als Verwaltungsratsvorsitzender. Mit Richard Roy übernimmt ein sowohl in der Branche der SNP als auch in Verwaltungs- und Aufsichtsratsthemen extrem erfahrener Manager den Verwaltungsratsvorsitz. Er war u. a. Vorsitzender der Geschäftsführung der Microsoft Deutschland und weltweit Verantwortlicher für das Microsoft-OEM- und -Mittelstandsgeschäft sowie u. a. stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der Swisscom AG und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der deutschen IXOS AG. Dem Verwaltungsrat gehören neben Richard Roy unverändert die Herren Dr. Karl Benedikt Biesinger als stellvertretender Vorsitzender, Prof. Dr. Christoph Hütten und Sebastian Reppegather an. Richard Roy kommentiert: "Mein Fokus ist darauf gerichtet, zusammen mit meinen Verwaltungsratskollegen die nach unserer Wahl im letzten Jahr begonnene Arbeit fortzusetzen, um die SNP weiter voranzubringen." Ansprechpartner SNP: Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

