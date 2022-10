Im August befanden sich wohl einige der Zentralbanken bezüglich Vermehrung des Goldvermögens eher in Urlaub. Denn im August haben nur ein paar Zentralbanken ihre Goldreserven aufgestockt, nennenswerte Verkäufe gab es kaum. Am meisten Gold hat bisher dieses Jahr die Türkei eingekauft. Im August kamen neun Tonnen Gold dazu. Insgesamt hat die Türkei damit im Jahr 2022 rund 84 Tonnen Gold gekauft und die türkische Zentralbank besitzt nun insgesamt 478 Tonnen laut offiziellen Angaben. Auch in ...

