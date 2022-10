Nur wenige Tage nach der zurückgezogenen Prognose gibt Varta bekannt, dass der bisherige Chef Herbert Schein seinen Posten mit sofortiger Wirkung räumen werde. Verlassen wird der seit 2007 an der Spitze des Konzerns stehende Schein das Unternehmen aber nicht. Er soll sich in Zukunft darum kümmern, das vielbeachtete Geschäft rund um Elektroautobatterien auf- und auszubauen.Die Nachfolge in der Konzernspitze wird derweil Markus Hackstein antreten, der erst kürzlich einen Posten als Bereichsvorstand erhalten hat. Weiter ins Detail rund um diese Entscheidungen ...

