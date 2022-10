Dass es in Deutschland zu einer Inflation kommen werde, das hatte Stefan Riße schon in seinem Buch "Die Inflation kommt" im vergangenen Jahr vorhergesagt - auch wenn der Ukraine-Krieg und die Energiepreis-Explosion damals noch nicht absehbar waren. "Wir haben eine solche Inflation in Deutschland noch nicht gehabt", erklärt der Kapitalmarktstratege von Acatis Investment. Nach dem Wegfall der Sondereffekte durch Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket könnte die Teuerung sogar noch weiter steigen. Die Zeche zahlen müssen Mal wieder die Sparer, die in Geldwerte angelegt haben, meint Risse. Warum Aktien- und Immobilienanleger langfristig profitieren dürften, das erklärt Riße im Video.