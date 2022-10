Ein riesiges Land, das nur von rund knapp 26 Millionen Einwohnern bewohnt wird. Im Gegensatz zu China, Japan, Indien und Südkorea wirkt die Bevölkerung von Australien fast lächerlich gering, doch trotzdem stellt das Land die fünftgrößte Volkswirtschaft im Asien-Pazifik-Raum. Durch zahlreiche Freihandelsabkommen ist Australien eng mit der Region vernetzt, doch auch der weltweite Handel der australischen Wirtschaft ist eindrucksvoll. Dadurch hat sich Australien auf der Welt als wichtige Wirtschafts- und Industrienation etabliert. Und das hat man in Down Under vor allem einer Branche zu verdanken: dem Bergbau.

Australien verfügt über gigantische Rohstoffvorkommen und eine der größten Bergbau-Nationen der Welt. Jedes Jahr exportiert das Land Rohstoffe im Wert von über 200 Milliarden Euro. Insgesamt verfügt Australien über…

die weltweit reichsten Vorkommen von Eisenerz, Zink, Braunkohle, Blei, Uranium und Nickel.

die weltweit zweitgrößten Vorkommen von Tantalum und Bauxit.

die weltweit drittgrößten Kupfer-Vorkommen.

die weltweit viertgrößten Silber-Vorkommen.

das Image als zweitgrößtes Förderland von Liquified Natural Gas.

Rohstoffe werden in Australien seit dem ersten Goldrausch in den 1850er Jahren abgebaut und exportiert. Sie haben einen großen Anteil an der Entwicklung der Wirtschaft des Landes. Nun können viele Rohstoffe bei der Energiewende und anderen modernen Aufgaben eine Rolle spielen. Auffällig ist dabei, dass neben den Big Playern der Branche auch immer wieder junge und innovative Unternehmen auf den Markt stürmen. Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815), Evolution Energy (ISIN: AU0000180200) und Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) sind dafür gute Beispiele.

Australische Bergbau-Aktien und passende Fonds

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815): Das Unternehmen aus Down Under hat sich auf Metalle spezialisiert, der sehr stark nachgefragt werden. Der Fokus von Arcadia Minerals liegt auf Nickel, Lithium und Kupfer. Das hat gute Gründe, denn diese Metalle werden für die Umstellung auf E-Mobilität auf der ganzen Welt benötigt. Das australische Unternehmen gewinnt die Rohstoffe vor allem in Namibia. Dort dient das Swanson Tantalite Projekt für die schnelle Cash-Generierung. Projekte wie das Karibib Kuper & Gold Projekt und das Kum-Kum Nickel & PGE Projekt haben viel Potenzial. Arcadia Minerals kann bei allen Projekten auf ein erfahrenes Team setzen. Die kollektive Erfahrung im modernen Bergbau beträgt mehr als 50 Jahre.

BHP Group (ISIN: AU000000BHP4): Die BHP Group gehört zu den Big Playern der australischen Bergbau-Industrie und hat viel für die Stellung Australiens in dieser Branche beigetragen. Der Fokus der BHP Group liegt auf Erdöl und Erdgas.

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757): Der britisch-australische Konzern spielt ebenfalls ganz oben in der Liga der Bergbau-Riesen mit. Rio Tino hat sich auf den Abbau, die Erforschung und die Erschließung von Mineralienvorkommen spezialisiert.

Allianz GIF - Allianz Global Metals and Mining (ISIN: LU0589944643): Rund 25 % der Unternehmen dieses Fonds kommen aus dem Bergbau, etwa 15 % aus Australien. Neben der BHP Group und Rio Tinto stellt auch Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820) ein Top-Holding dar.

AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund (ISIN: IE00BD008L75): Dieser Fonds vereint rund 60 % Konzerne von Down Under. Die BHP Group ist Top-Holding, auch die Commonwealth Bank of Australia (ISIN: AU000000CBA7) und die Goodman Group (ISIN: AU000000GMG2) sind mit von der Partie.

Trotz einer vergleichsweise geringen Einwohnerzahl hat sich Australien zu einer starken Wirtschaftsmacht aufgeschwungen. Das war vor allem durch den Bergbau möglich. Wenn dieser nun neue und moderne Wege geht, dann könnte auch die Zukunft von Australien glänzen wie ein besonders seltener Diamant.

