Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031) bleibt voll im Plan - Umsatz-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt und EBITDA-Prognose konkretisiert.Hilft der Aktie, die wie viele auf 52-Wochen-Tief handelt, wohl wenig. Spannendere Themen, wie IONOS-IPO oder Netzausbau dauern noch.Und so bleibt es bei einem Anstieg des Konzernumsatzes in 2022 auf ca. 5,85 Mrd EUR und das EBITDA 2022 soll sich - unter anderem aufgrund leicht geringerer Aufwendungen für den 1&1 Netzaufbau - auf ca. 1,270 Mrd EUR (bisher erwartet: 1,259 Mrd. EUR) erhöhen. Dazu kommt - wie bereits am 16.09. gemeldet - eine teilweise ...

