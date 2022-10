Eine echte Geduldsprobe erleben derzeit die Plug Power-Aktionäre. Immerhin sind die Notierungen im Vergleich zum Vorwochenschluss um 6,45 Prozent weggebrochen. An drei der vier Sitzungen ging es für das Wertpapier nach unten. Ordentlich weh tat dabei vor allem das Minus vom Donnerstag in Höhe von 7,48 Prozent. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Plug Power rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. Mit einem weiteren Kursrutsch von rund drei Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...