Auf seinem AI Day hat Tesla-Chef Elon Musk am frühen Samstagmorgen einen menschenähnlichen Roboter vorgestellt. Der soll um 20.000 US-Dollar kosten und "spätestens" 2027 am Markt erhältlich sein. "Roboter werden für Tesla bedeutender als Elektrofahrzeuge!" Diese erneute Bestätigung einer älteren Aussage des Tesla-Chefs zum in der Nacht vorgestellten humanoiden Roboter namens Optimus dürfte nicht für uneingeschränkte Freude bei Anlegenden geführt haben. Geduld brauchten sie ohnehin. Immerhin fast dreieinhalb Stunden lang gingen Musk und seine Mitarbeitenden bis in die Details ihrer ...

