Paion springt heute zur Eröffnung regelrecht nach oben. Denn im Vergleich zum Niveau der Vorwoche notiert der Kurs heute 3,12 Prozent höher. Mit Gewinnen schloss der Titel an insgesamt vier der fünf Sitzungen. Ein Plus von 5,26 Prozent am Freitag bedeutete für Paion dabei den höchsten Tagesgewinn. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Die Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Immerhin ergibt sich nur ein Abstand von rund sieben zu den bedeutenden 4-Wochen-Tiefs. ...

