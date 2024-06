Ethereum kommt trotz ETFs nicht in Fahrt: Kommt hier eine Alternative?

Der Optimismus am Kryptomarkt war schon mal größer. Vor allem im März, als Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht hat und es danach ausgesehen hat, dass auch Ethereum und viele andere große Altcoins bald folgen würden. Heute ist davon nicht mehr viel übrig. Bitcoin müsste zwar nur rund 10 % steigen, um ein neues Allzeithoch zu erreichen, bei Ethereum und Co. sieht es aber anders aus. Obwohl die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC grünes Licht für Ethereum ETFs in den USA gegeben hat. Am Kurs spiegelt sich keine Euphorie wider. Während bei den Top Coins wenig Bewegung herrscht, spekulieren Anleger umso mehr bei Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung, da hier umso höhere Gewinner erzielt werden können. Vor allem bei 99Bitcoins ($99BTC) deutet derzeit alles auf eine baldige Kursexplosion hin.

Ethereum ETFs sollen "irgendwann im Sommer kommen"

Obwohl die meisten Experten davon ausgegangen sind, dass die SEC Ethereum ETFs nicht zulassen wird, hat die Behörde rund um Gary Gensler in den letzten Wochen grünes Licht gegeben. Anders als bei den Bitcoin ETFs ist es hier aber nicht schon am nächsten Tag zur Markteinführung der börsengehandelten Fonds gekommen, da man eben angenommen hat, dass die ETFs abgelehnt werden und die Vorbereitungen demnach noch nicht abgeschlossen waren. Laut Gary Gensler könnte es aber schon "im Sommer" soweit sein.

Gary Gensler says Ethereum Spot ETFs likely to receive approval by "Some time" at the of summer at Congressional Hearing Ethereum ETF $ETH pic.twitter.com/lAJ0ZdtPGY - MartyParty (@martypartymusic) June 13, 2024

Weniger Euphorie als bei Bitcoin ETFs

Eine ähnliche Entwicklung wie bei Bitcoin gibt es bei Ethereum bisher allerdings nicht zu sehen. Der Bitcoin-Kurs ist schon in den 3 Monaten vor der Markteinführung der Spot Bitcoin ETFs ordentlich gestiegen, da sich Anleger entsprechend positioniert haben. Bei Ethereum geht es seitdem eher bergab. Lediglich die Meldung, dass die börsengehandelten Fonds zugelassen werden, hat zu einem Pump geführt.

(ETH Kursentwicklung in diesem Jahr - Quelle: Coinmarketcap)

Obwohl die Meldung für einen Anstieg um mehr als 20 % gesorgt hat, hat es anschließend nicht gereicht, um ein neues Jahreshoch zu erreichen und vom Allzeithoch kann noch gar keine Rede sein. Allerdings ist das gesamte Marktumfeld derzeit eher schwierig, sodass die große Rallye, in der sich Anleger für die ETFs positionieren, noch kommen könnte.

Steigt der Bitcoin-Kurs wieder, dürfte es auch für ETH wieder bergauf gehen und auch die meisten Altcoins dürften wieder pumpen. Anleger, die bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen, können dabei auf Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung setzen, die in der Regel ebenfalls von der positiven Stimmung am Markt profitieren und noch deutlich höher als BTC oder ETH steigen können. Vor allem neue Coins können ihren Wert am Anfang noch innerhalb kürzester Zeit vervielfachen und frühen Käufern Renditen von tausenden Prozent einbringen, wobei derzeit der neue 99Bitcoins ($99BTC) in den Fokus der Anleger rückt.

Wird 99Bitcoins besser performen als ETH?

99Bitcoins dürfte vielen bereits ein Begriff sein, da die Plattform seit Jahren Wissen rund um den Kryptomarkt vermittelt und sich inzwischen eine starke Präsenz aufgebaut hat. Mit einem Newsletter mit Millionen Abonnenten und einem Youtube-Kanal, den auch über 700.000 Menschen abonniert haben, ist 99Bitcoins nicht mehr wegzudenken. Nun wurde mit $99BTC auch der Launch einer eigenen Kryptowährung angekündigt, die Experten zufolge nicht nur aufgrund der Reichweite von 99Bitcoins ein voller Erfolg werden könnte. Derzeit ist $99BTC noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren bereits über 2 Millionen Dollar für die Coins ausgegeben haben.

($99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

Während es am Kryptomarkt noch weiter bergab geht, ist der Vorverkauf von $99BTC mit mehreren Preiserhöhungen verknüpft, sodass frühe Käufer bis zum Listing an den Kryptobörsen bereits einen Buchgewinn mitnehmen können. Außerdem ist eine Staking-Funktion enthalten, bei der die jährliche Rendite mit der Größe des Staking Pools variiert und daher vor allem am Anfang extrem hoch ist. Zudem erhalten Tokenbesitzer Zugang zu exklusiven Inhalten der Plattform und zu Trading-Signalen. Die Chancen stehen also gut, dass der $99BTC Launch ein voller Erfolg wird, was auch massive Kurssteigerungen nach dem Listing an den Börsen zur Folge haben kann.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.