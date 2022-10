Die Bullen geben derzeit bei Nemetschek den Ton an. Immerhin gewann der Kurs im Vergleich zur Vorwoche rund 2,56 Prozent An vier der fünf Tage ging es für das Wertpapier nach oben. Darunter das Plus vom Freitag in Höhe von 4,21 Prozent als höchster Tagesgewinn der vergangenen Tage. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zurück?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Denn eine wichtige Unterstützung kann nach wie vor quasi jederzeit unterkreuzt werden. Immerhin verbleibt nur ein Abstand von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...