Die vergangenen Tagen dürften FuelCell Energy-Aktionäre so schnell nicht vergessen. So sind die Kurse im Vergleich zum Vorwochenschluss um 4,75 Prozent weggebrochen. drei der fünf Sitzungen beendete der Titel im roten Bereich. Dabei bedeutete das Minus von 4,78 Prozent am Donnerstag für FuelCell Energy den höchsten Tagesverlust. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zurück?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Dieser Rücksetzer trübt die Perspektiven für die nächsten Tage. Da FuelCell Energy mit hoher Geschwindigkeit auf eine wichtige Unterstützung zu rauscht. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...