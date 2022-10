Die erste Interaktion mit einem Handy findet für viele Menschen direkt nach dem Aufstehen statt - immerhin muss der Wecker des Smartphones ausgeschaltet werden. Kurz wird oftmals ein erster Blick in die Welt der sozialen Medien geworfen. Social-Media-Kanäle sind längst Teil des Alltags von mehr als der Hälfte der Menschen weltweit geworden. Laut dem "Global social media statistics research summary 2022" von smart insights nutzten Anfang 2022 etwa 58,4% der Weltbevölkerung regelmäßig die sozialen Medien. In jeder Minute sind 164 Millionen Menschen auf TikTok unterwegs, 44 Millionen auf Facebook. Und mit jedem Tag werden es mehr, wenn man den Entwicklungen der letzten Jahre folgt.

Während dieser Entwicklung wird auch eine andere Branche immer bedeutender, welche zu großen Teilen online wirkt: die Gaming-Szene. Die Begeisterung von Videospielen und vor allem Online-Video-Spielen ist zuletzt bei Menschen auf der ganzen Welt rasant angestiegen. Ein Trend, der während der Corona-Pandemie noch einmal einen Schub bekam. Im Jahr 2020 feierte die Industrie der Videospiele laut der US-amerikanischen Marktforschungsfirma "International Data Corporation" einen Umsatz-Anstieg von rund 20%. In der eSports-Branche prognostiziert das niederländische Datenanalyse-Unternehmen Newzoo mittlerweile bereits Einnahmen in Höhe von rund 1,6 Milliarden US-Dollar bis 2024. Ein Grund für die boomende Gaming-Branche dürfte das Social Engagement sein, welches in dieser immer mehr Einzug erlangt. Genau dieses macht auch den Reizt der Social-Media-Kanäle aus, was nahelegt, dass die beiden Entwicklungen miteinander zu tun haben - und dass Social Media und Gaming zusammenpasst.

Fandifi Technologies und Co. bringen Social Engagement und Gaming zusammen

Fandifi Technologies (ISIN: CA3024371088): Das kanadische Unternehmen bringt Social Engagement und Gaming so eng zusammen, wie es nur wenige andere Unternehmen machen. "Das Streaming ist unser Brot und Butter-Geschäft", erklärt CEO David Vinokurov. Fandifi Technologies baut eine Faneinbindungstipp- und NFT-Plattform auf, welche eSports und Games mit der Vernetzung über soziale Medien zusammenführt. "Fandifi ist, wenn Fan-Engagement auf Echtzeit-Vorhersagen trifft. Wir erfassen, erstellen und kuratieren Fan-Erlebnisse", verrät Vinokurov. Die Plattform ist auf einem neuronalen Netzwerk aufgebaut, welches sowohl auf iOS- als auch Android-Systemen funktioniert. Durch Kuration werden Vorhersagen und Inhalte für User geschaffen, welche auf deren Interessen und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Durch die Nutzung von NFTs wird zudem ein Belohnungssystem geschaffen. Im Herbst geht die ambitionierte Plattform an den Start. Es scheint der ideale Zeitpunkt zu sein, wenn man die Entwicklung des Social Engagement und der Gaming-Branche betrachtet.

Amazon (ISIN: US0231351067): Der US-amerikanische Tech-Konzern unterhält mit Twitch eine Plattform, auf der Gaming-Inhalte live gestreamt werden können und auf der die User untereinander kommunizieren können. Ein Konzept, bei dem die Zuseher in das Gameplay integriert werden.

Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098): Der Entwickler von Videospielen aus den USA hat früh erkannt, dass Social Engagement und Online-Games zusammengehören. Blizzard ist für einige der bekanntesten Titel, wie World of Warcraft, in der Szene verantwortlich.

VanEck Video Gaming and eSports (ISIN: IE00BYWQWR46): Dieser ETF setzt auf einige Unternehmen, die Gaming und Social Engagement zusammenbringen. Top-Holding ist Nvidia (ISIN: US67066G1040), auch Blizzard, Nintendo (ISIN: JP3756600007) und Electronic Arts (ISIN: US2855121099) sind mit von der Partie.

Social Engagement und Gaming: Eine Kombination für die Zukunft

Mit Gaming und der Interaktion in Social-Media-Kanälen bringen einige Formate und Unternehmen zwei der größten Trends unserer Zeit zusammen, deren Entwicklung rasant voranschreitet. Mit einer guten Symbiose können viele börsennotierte Unternehmen von diesem Sog profitieren.

