* Charttechnik und andere bewährte Methoden 2016 …* ... und heute* Wall Street Journal gibt ungewollt Kaufsignal für Gold* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Unzureichende Bearbeitung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Liebe Leser,



das aktuelle Geschehen im Edelmetallsektor erinnert mich sehr an das Jahresende 2015. Das Interesse an diesem Sektor war gering, und die Sentimentindikatoren waren ähnlich niedrig wie heute. Obwohl die Positionierung der bestens informierten Hedger an den Terminmärkten bereits bullish war und meine mittel- und langfristig orientierten Indikatoren und Prognosemodelle schon Kaufsignale gegeben hatten oder kurz davor standen, wollten die wenigsten Anleger etwas von Gold und Minenaktien wissen.

