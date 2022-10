Vor dem Tag der Deutschen Einheit, an dem in Deutschland die Börsen geöffnet sind, zeigen DAX-Indikationen nach dem schwachen September weiter abwärts. Doch trotz der vielen Belastungs-Faktoren und depressiver Stimmung gibt es auch etwas Hoffnung. Viel negativer kann das Sentiment nämlich nicht werden. Der Wochenausblick. Am Aktienmarkt gibt es derzeit Krisen zuhauf - und dennoch könnte sich der deutsche Leitindex DAX Experten zufolge zum Jahresende hin etwas von der monatelangen Talfahrt erholen. ...

