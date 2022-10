In zehn Jahren ruft bei dir die Rente? Nein, bei mir voraussichtlich noch nicht, dafür bin ich noch zu jung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei einigen von euch zutrifft. Vielleicht in acht Jahren, womöglich in zwölf. Vielleicht sogar in noch fernerer Zukunft, die Ausgangslage bleibt jedoch die gleiche. Im Endeffekt gibt es die Perspektive, dass die Rente nicht ausreicht. Na klar, die Lücke in der Altersvorsorge kennen wir alle. Oder wir haben zumindest schon einmal von ihr gehört. Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...