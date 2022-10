Die Aktie von Sea Limited (WKN: A2H5LX) findet im Jahr 2022 einfach nicht zurück in die Spur. Seit Jahresanfang liegt der Verlust in Euro bei über 70 %. In US-Dollar ist die Performance noch einmal schlechter. Growth ist einfach nicht gefragt im Moment, aber es bilden sich durch die sich verändernde Konsumstimmung noch andere Baustellen. Zum Beispiel in der eigentlich profitablen Gaming-Branche. Sea Limited macht mit Blick auf die Aktie daher keine gute PR für sich. Allerdings kommt jetzt erschwerend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...