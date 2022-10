"Brutaler Absturz" im September. Der S&P 500 erlebte gar den schlechtesten Börsenmonat seit dem März 2020 auf dem Hochpunkt der Coronapanik. Zu den am besten performenden Sektoren im S&P gehören in diesem Jahr Rohstoffe (+52,5 %), Schiffbau (+41,8 %), Pharmahandel (+37,7 %), Versorger (+25,8 %) sowie Öl- und Gasexplorer (+7,1 %).Im 3. Quartal und besonders im September spitzte sich das Abdriften der Wirtschaft in eine Rezession deutlich zu, so dass nun auch die Sektoren mit der bisher hohen relativen Stärke zum Gesamtmarkt einbrachen, während die übrigen Branchen dies nicht kompensieren konnten, ...

