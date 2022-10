Wir blicken zurück auf den Handelsverlauf in der letzten Kalenderwoche. Ausgehend vom in USD gehandelten Goldpreis betrachten wir von den deutschen Leser natürlich auch die Preisentwicklung von Gold in Euro. Das Wochentief wurde am Mittwoch 28.09.2022 verzeichnet. Im Tagesverlauf rutschte der Goldpreis bis auf 1.615,47 USD ab. Am Ende des Handelstages lag der Goldpreis nahe seines Tageshöchstkurses von 1662,62 USD. Anschließend ging er mit einem Kurs von 1659,82 in den nächsten Handelstag. Die von ...

