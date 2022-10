Neue Anleihe-Ankündigungen, Vorstands-Interviews, Platzierungsergebnisse und frisches Zahlenwerk von Emittenten - in der letzten September-Woche des Jahres (26.09. bis 30.09.22) ist die Nachrichten-Pipeline am KMU-Anleihemarkt prall gefüllt. Die MS Industrie AG begibt derzeit via Privatplatzierung eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro. Verzinst wird die Anleihe jährlich mit 6,25%. "Im Wesentlichen sollen die Anleihemittel zur Umschichtung unserer Finanzierung von kurz- auf langfristig eingesetzt werden. Diese Ausrichtung passt wesentlich besser zu unseren über viele Jahre laufenden Kundenaufträgen. Etwa ein Viertel der Anleihemittel soll hingegen eine Reserve für die Fortsetzung des organischen Wachstums sowie für interessante F&E-Projekte zur Verfügung stehen. Das umfangreiche Investitionsprojekt des laufenden Jahres, nämlich das der maschinellen Automatisierung im Bereich Powertrain, haben wir über klassische Mietkaufmodelle bereits finanziert. Hierfür sind die Anleihemittel nicht erforderlich", sagt der Vorstand der MS Industrie-Gruppe, Dr. Andreas Aufschnaiter, im ausführlichen Anleihen Finder-Interview.

Mit dem Gründer und Geschäftsführer der Bauakzente Balear Invest GmbH, Torsten Uhlig, hat die Anleihen Finder Redaktion ebenfalls gesprochen. Das Unternehmen, welches Luxus-Immobilien auf Mallorca entwickelt, möchte bis zu 8 Mio. Euro mit einer neuen Anleihe einsammeln, die jährlich mit 6,50% verzinst wird. "Luxus-Objekte auf Mallorca sind mit dem deutschen Wohnimmobilienmarkt nicht vergleichbar. Unsere Kunden haben bereits die eine oder andere Immobilie auf der Welt. Ein Kauf ...

