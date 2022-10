An den Börsen geht es weiter abwärts. Die Anleger versuchen alles, um den DAX bei 12.000 Punkten zu stabilisieren, doch bisher lassen sich die Verkäufer nicht abschütteln. Ihnen spielt das Marktumfeld in die Karten. Der Ausblick auf weitere Leitzinserhöhungen lässt Investoren zurückschrecken. In einem Umfeld, in dem die Unternehmen höhere Zinsen (und Energiekosten) nicht aushalten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...