Ja, Wasser ist wichtiger als Gas. Im Zuge der aktuellen Entwicklungen und Diskussionen hätte man diese einfache Verhältnismäßigkeit fast vergessen können. Die Angst vor einem kalten Winter ist verständlicherweise groß, doch längst nicht die einzige Sorge, welche die letzten Monate wachsen ließ. Die Wasserknappheit auf dem blauen Planeten wurde wohl nie so deutlich, wie es im Sommer 2022 der Fall war. Das Lebenselixier der Menschheit wird von jedem Menschen täglich gebraucht, zum bloßen Überleben. Doch das ist längst nicht alles, denn auch die Wirtschaft hängt am Wasser-Tropf.

Die Wassernot betrifft fast alle Branchen. Manche weniger und manche essenziell. Wenn das Problem der Wasserknappheit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht gelöst werden kann, dann ist auch jede weitere Entwicklung in Gefahr. Das zeigt ein Blick in die betroffenen Branchen.

Wasserknappheit setzt Landwirtschafts-Branche zu - Water Ways (ISIN: CA9411881043) kann helfen

Die Landwirtschaft wird mit am härtesten von der Wassernot getroffen. In zahlreichen Ländern ist im Sommer das Wasser für die Bewässerung und Ernährung der Tiere knapp geworden. Ein Extrembeispiel stellte Italien dar. Der nachhaltige und sparsame Einsatz von Wasser ist daher wohl noch nie so wichtig gewesen. Wichtig ist hierbei, dass Unternehmen anderen Unternehmen helfen. So kann beispielsweise Water Ways (ISIN: CA9411881043) zahlreichen Betrieben in der Landwirtschaft helfen. Der Agrotech-Konzern aus Kanada hat sich auf intelligente Bewässerungssysteme spezialisiert. Diese vertreibt das Unternehmen an landwirtschaftliche Betriebe auf der ganzen Welt. Water Ways kann die Systeme schlüsselfertig liefern und auf die jeweiligen Gegebenheiten der Kunden anpassen. Damit kann das Unternehmen einen Beitrag zur Problemlösung liefern. Zur Lösung eines der größten Probleme unserer Zeit.

Wassernot in der Lebensmittel-Branche

Auch in der Lebensmittel-Branche ist es wichtig, dass so wenig Wasser wie möglich verlorengeht. Experten von Barclays sehen in einer Studie die Wasserknappheit als "das größte Umweltproblem" - nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die Lebensmittelbranche, die Getränkebranche und allgemein den Konsumgüter-Sektor bis hin zum Tabak. Ein Beispiel dafür stellt der Lebensmittel-Riese Unilever (ISIN: GB00B10RZP78) dar. Laut der Studie wird der Gewinn des Konzerns mit 40% bis 50% von Wasserrisiken bestimmt. Bei anderen wichtigen Lebensmittel-Unternehmen wie PepsiCo (ISIN: US7134481081), Coca-Cola (ISIN: US1912161007), Danone (ISIN: FR0000120644) und Nestlé (ISIN: CH0038863350) ist das Verhältnis ähnlich.

Wasserknappheit bedroht auch den Energiesektor

Die Wassernot sorgt weltweit dafür, dass sich die gespeicherten Wasservolumen verringern. Das kann schwerwiegende Folgen für den Energiesektor haben. Auf der einen Seite bricht die Wasserkrafterzeugung zu Teilen ein. Auf der anderen ist die Betreibung von Kühlsystem für Kraftwerke in Gefahr. Großen Energiekonzernen wie E.ON (ISIN: DE000ENAG999), RWE (ISIN: DE0007037129) und American Water Works (ISIN: US0304201033) sind daher von einem guten Umgang mit Wasser angewiesen.

Die Wassernot kommt auch an der Börse an

Wie das in der Welt der Konzerne so ist, ist auch das Problem der Wassernot längst an der Börse angekommen. Das kann Risiken und Verluste bedeuten, aber auch Chancen und Profit. Es gibt einige spannende Wasser-Aktien wie Water Ways und viele weitere attraktive Aktien von Unternehmen, die wiederum von einer Lösung, oder zumindest einer positiven Entwicklung, rund um die Wasserknappheit profitieren könnten. Auch der ein oder andere Wasser-ETF, wie unten aufgelistet, kann interessant für Anlegerinnen und Anleger sein.

iShares Global Water (ISIN: IE00B1TXK627)

Lyxor MSCI Water (ISIN: FR0010527275)

L&G Clean Water (ISIN: IE00BK5BC891)

Global X Clean Water (ISIN: IE000BWKUES1)

-

Quellen:

https://www.dw.com/de/eu-wohl-schlimmste-d%C3%BCrre-seit-500-jahren/a-62899149

https://de.statista.com/statistik/kategorien/kategorie/5/themen/783/branche/wasserwirtschaft/overview

https://www.umweltbundesamt.de/themen/trockenheit-in-deutschland-fragen-antworten

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Wassernot-wird-Konzerne-viele-Milliarden-kosten-article22653645.html

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2022-08/56745112-die-wassernot-wird-immer-groesser-konzerne-wie-water-ways-danaher-und-veolia-wollen-sie-bekaempfen-176.htm

https://www.careelite.de/wasserknappheit/

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder Water Ways? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "Water Ways". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Water Ways Technologies AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit der Water Ways Technologies AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Water Ways Technologies AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Water Ways Technologies können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 02.10.2022 Water Ways: Die Wassernot trifft viele Branchen - Wasser ist wichtiger als Gas: Wasser-Aktien wie Water Ways können Unternehmen wie E.ON und Unilever helfen appeared first on Small- and MicroCap Equity.