Mit Silber- und Erdölscheinen soll der Kapitaleinsatz verdoppelt werden. Die im Mai begonnene Strategie läuft insbesondere bei Brent sehr gut und wird ein weiteres Mal nachjustiert. Von Stefan Mayriedl Silber sowie WTI- und Brent-Oil hatten wir uns Anfang Mai herausgesucht, um mit den Basiswerten das "Projekt 100 Prozent Plus" zu starten. Nach gut zwei Monaten ist ein weiteres - inzwischen das dritte - Update fällig. Es kommt in einer Phase, in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...