Nach dem Regen kommt Sonne!: Wochenrückblick KW 39-2022 - Kehrtwende der BoE!

Die englische Notenbank (Bank of England / BoE) kauft wieder Staatsanleihen, und das in unlimitiert! So will man die gegenwärtigen Markturbulenzen wie Absturz des Pfund und die Pensionsfond-Probleme abfedern.

die Finanzmärkte erlebten eine weitere turbulente Woche. In Zahlen ausgedrückt verloren die größten Indizes wie der Dax fast -1,4 %, der Dow Jones rund -2,9 % und die Nasdaq 100 rund -3 %! Besonders bemerkenswert war in der vergangenen Woche die aus der Not geboren Entscheidung der Bank of England (BoE), wieder britische Anleihen zu kaufen.

Das nennt man wohl eine Kehrtwende "par excellence'! Denn eigentlich wollte die BoE genau das Gegenteil machen, nämlich Staatsanleihen weiter verkaufen, um die aufgeblähte Notenbankbilanz zu verkürzen. Da stellt sich uns zwangsläufig die Frage, wie lange es noch dauern wird, bis die anderen Industrieländer demWeg der englischen Notenbank folgen werden. Demzufolge ist also nicht von einer drastischen Schrumpfung der Notenbankbilanzen auszugehen, es sei denn, man will das Finanzsystem in den Abgrund führen! Die Ankündigung des unlimitierten Kaufs von Staatsanleihen kam bei den Anlegern nicht gut an, vor allem nicht in einer Zeit, in der die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation steigen.

Rohstoffe kamen deutlich besser weg!

Nachdem die Basismetallpreise im Laufe der Woche an Schwung verloren hatten, zogen sie ab Donnerstag plötzlich wieder spürbar an. Als Grund wurde eine Spekulation angeführt, dass die Londoner Metallbörse ("LME') eventuell alle Metalle aus Russland aus ihren Lagerhäusern verbannen will. Kupfer liegt bei rund 3,44USD pro Pfund und Aluminium bei etwa 2.155,- USD pro Tonne. Bei den Edelmetallen liegt Gold mit 1.660,- USD pro Unze und Silber mit rund 19,- USD auf Wochenbasis ebenfalls leicht im Plus.

Quelle: TradingEconomics.com

Weiter im Plus liegt auch die europäische Inflation, die im September auf 10 % kletterte. Damit scheint sich die Steigerung beschleunigt fortzusetzen, was wiederum bedeutet, dass der Kampf gegen die Inflation scheinbar noch lange nicht vorbei ist!

Fazit: Nach dem Regen kommt wieder Sonne!

Auch dieses Jahr macht der September seinem Ruf als schlechter Börsenmonat Ehre. In den USA und in Europa belaufen sich die Verluste auf bis zu 8 %. Die Anleger bleiben pessimistisch angesichts steigender Kurse und der restriktiven Geldpolitik.

In der vergangenen Woche wurden viele Indizes wieder regelrecht pulverisiert. Der Marktrückgang traf sämtliche Sektoren. Aber eins ist auch klar, nach dem Regen kommt auch wieder die Sonne! Und die erwarten wir zuerst im Rohstoff- und Edelmetallbereich. Warum, erfahren Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

