Ein halbes Jahr nach dem Start hat Tesla in seiner Gigafactory im brandenburgischen Grünheide eine wöchentliche Produktion von 2.000 Fahrzeugen erreicht - doppelt so viele wie noch im Juni. Im ersten Quartal 2023 sollen es dann 5.000 sein. Im Juni 2022 hatte Tesla in seiner deutschen Gigafactory die Marke von 1.000 produzierten Elektroautos pro Woche erreicht. Allerdings lag das Werk in Grünheide damit weit hinter den geplanten Produktionszahlen zurück - und verlor, wie auch die Tesla-Fabrik in Texas, "Milliarden an Dollar". ...

