Die Woche steckte voller eindrucksvoller Bilder: Egal ob schwankender Tesla-Roboter Optimus, geklonter Wolf oder Satelliten-Schnappschüsse von Hurricane Ian. Diese Aufnahmen zeigen euch, was in den letzten Tagen los war. Er wackelt ein bisschen, wirkt fast schüchtern, dann winkt er der Menge zu und erntet Applaus. Optimus, der Roboter von Tesla, wurde bei den AI-Days des Konzerns erstmals auf großer Bühne präsentiert. So richtig rund lief er zwar noch nicht, allerdings sind die Fortschritte beim Tesla-Bot erstaunlich. Beim letzten mal steckte nämlich noch ein Mensch in einem Roboterkostüm ...

