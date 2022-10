Achiko AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Achiko AG berichtet über die Ergebnisse des ersten Halbjahres zum 30. Juni 2022 und gibt ein Unternehmensupdate zum 30. September 2022



Achiko AG berichtet über die Ergebnisse des ersten Halbjahres zum 30. Juni 2022 und gibt ein Unternehmensupdate zum 30. September 2022 Achiko meldet einen EBITDA-Verlust von 1,8 Millionen USD, verglichen mit einem EBITDA-Verlust von 4,6 Millionen USD für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 und einem EBITDA-Verlust von 1.9 Millionen USD für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021.

Schwerpunkte des ersten Halbjahres waren der Abschluss eines großen neuen Verkaufsvertrags in Indonesien, die Erlangung des CE-Zeichens für AptameX in der Europäischen Union und die Straffung der Organisation im Vorfeld der Einführung und Skalierung der Produktion für den Verkauf in Indonesien und anderen Ländern.

AptameX, Achikos patentrechtlich geschütztes, kostengünstiges Covid-19-Diagnostikum auf Speichelbasis, hat sich im Vergleich zu anderen Covid-19-Testlösungen als konkurrenzfähig erwiesen. Kalibrierungstests haben bestätigt, dass es in der Lage ist, einen Schnelltest mit einer Sensitivität von >97% und einer Spezifität von >97% bei einem breiteren Spektrum von Viruslasten zu liefern als die meisten anderen Schnelltests.

Nach dem Bilanzstichtag hat das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von CHF 1,25 Millionen bei erfahrenen Investoren aufgenommen. Zürich, 3.Oktober 2022: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG (SIX: ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", das "Unternehmen") freut sich, die Finanzergebnisse für den Zeitraum von 6 Monaten bis zum 30. Juni 2022 und die seither erzielten Fortschritte bekannt zu geben, die unter https://www.achiko.com/financials abgerufen werden können. In der ersten Jahreshälfte 2022 hat die Achiko AG bestätigt, dass die Kalibrierungstests ihrer erschwinglichen, nicht-invasiven, speichelbasierten Covid-19-Schnelltesttechnologie, AptameX, darauf hinweisen, dass das System in der Lage ist, einen >97% sensitiven und > 97% spezifischen Schnelltest bei einer größeren Bandbreite an Viruslasten als die meisten anderen Schnelltests zu liefern. "Die Möglichkeit, medizinischen Fachkräften eine praktische Alternative zu PCR-Tests und weniger genauen antigenbasierten Schnelltests zu bieten, war für die Forschungs- und klinischen Entwicklungsteams von Achiko eine wichtige Triebfeder für die Entwicklung der weltweit ersten Anwendung von DNA-Aptameren in einem kommerziellen diagnostischen Umfeld", sagte Steven Goh, CEO von Achiko. "Der Einsatz differenzierter Chemie zur Entwicklung einer Reihe nicht-invasiver, hochpräziser und kosteneffizienter Schnelltests mit der AptameX-Technologie von Achiko positioniert das Unternehmen an der Spitze der zukünftigen diagnostischen Entwicklung". Trotz einer weiteren schwierigen Zeit für das Unternehmen hat es bedeutende Fortschritte bei der ersten kommerziellen Anwendung seiner AptameX-Technologie gemacht und erwartet, dass es im letzten Quartal 2022 in Indonesien bedeutende Umsätze mit AptameX erzielen wird. Kommerzialisierung in Indonesien und darüber hinaus

Ein Hauptschwerpunkt der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum war es, die Bemühungen des Unternehmens zur erfolgreichen Einführung eines skalierbaren Testprodukts in Indonesien voranzutreiben. In diesem Zusammenhang schloss das Unternehmen den Validierungsprozess vor dem Verkauf von Testkits der ersten Generation in Indonesien ab und identifizierte eine Reihe von Verbesserungen, die in das Produkt der zweiten Generation einfließen werden. Die wichtigsten Materialien werden nun in Taiwan hergestellt, während die Herstellung von Kunststoffen und die Montage in Indonesien erfolgen. Im April unterzeichnete das Unternehmen eine wichtige Marketing- und Vertriebsvereinbarung mit Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta (PWNU), dem Jakarta-Distrikt von Nahdlatul Ulama (NU), der größten islamischen Organisation der Welt, die hauptsächlich in Indonesien ansässig ist. Die Vereinbarung sieht die Lieferung von Diagnostika auf Aptamer-Basis vor, zunächst an die Zweigstelle in Jakarta mit mehr als 4 Millionen Mitgliedern und bei Erfolg an die größere Mitgliederzahl von über 90 Millionen registrierten Mitgliedern. Gleichzeitig unterzeichnete das Unternehmen eine aktualisierte Vereinbarung mit PT Indofarma TbK (Indofarma) über die Nutzung des digitalen Passporting-Schwesterdienstes Teman SehatTM ("Health Buddy") als Telemedizin-Plattform für seine diagnostischen Dienstleistungen. Indofarma ist eines der ältesten Pharmaunternehmen Indonesiens (teilweise im Besitz der Regierung). Es beliefert über 13.000 Apotheken, 4.000 Krankenhäuser und 9.000 Gesundheitseinrichtungen. Es führt auch Tests in über 100 Flughäfen durch und ist ein nationaler Hersteller von medizinischen Geräten und die nationale Auftragsforschungsorganisation. Im Mai hat das Unternehmen AptameX erfolgreich gemäß der Verordnung der Europäischen Union über Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika registriert und eine CE-Kennzeichnung erhalten, die ihm Zugang zu 27 Ländern in der Europäischen Union für seinen Covid-19 AptameX-Test und sein System gewährt. Finanzielle Ergebnisse

Achiko schloss das erste Halbjahr 2022 mit einem Betriebsverlust von 1,8 Millionen USD ab, verglichen mit einem Verlust von 4,6 Millionen USD im ersten Halbjahr 2021. Das Unternehmen reduzierte seine Kostenbasis in der Schweiz und konzentrierte seine Entwicklungsanstrengungen auf ein primäres Forschungs- und Entwicklungsteam. Die Fähigkeit, die Kosten mit einer reduzierten Basis zu managen, war in einer für das Unternehmen schwierigen Zeit wichtig. Verzögerungen bei der Fertigstellung des Jahresabschlusses und der anschließenden Rechnungsprüfung beanspruchten einen beträchtlichen Teil der Zeit und Aufmerksamkeit des Managements und trugen dazu bei, dass das Unternehmen nicht rechtzeitig genügend Finanzmittel aufbringen konnte, um die Produktion in Indonesien wie geplant vor Ende des Berichtszeitraums zu starten und auszuweiten. Nach dem Bilanzstichtag hat das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von CHF 1,25 Millionen durch eine Reihe von erfahrenen Investoren abgeschlossen. Die Mittel werden für den Start und die Ausweitung der Kommerzialisierungsbemühungen in Indonesien und darüber hinaus verwendet, um das Unternehmen auf einen guten Stand zu bringen. Steven Goh kommentierte: "Wir sind unseren Aktionären und unseren Partnern für ihre Hilfe und Unterstützung dankbar und freuen uns auf ein glänzendes Ende bis 2022 und darüber hinaus." AptameX: Produktentwicklung, Umsatz und Marktaussichten

Das Hauptziel von Achiko ist es, den Zugang zu besseren, erschwinglicheren und genaueren Diagnosen zu ermöglichen. Goh fügte hinzu. "Mit seiner AptameX-Technologie ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den wichtigsten Trends im Gesundheitswesen zu profitieren, darunter die Bereitstellung immer genauerer Diagnosen am Point of Care durch nicht-invasive Methoden und die Nutzung von Technologien, die schnelle Ergebnisse in Echtzeit liefern." AptameX bietet der öffentlichen Gesundheit Sicherheit durch Früherkennung, indem es regelmäßig eine Telegesundheitsplattform für die Diagnose nutzt, die mit den neuesten technologischen Diagnosetests ausgestattet ist, die bequem, genau und erschwinglich sind. Trotz der Verzögerungen bei der Produktion zur Deckung der prognostizierten Nachfrage sind die Aussichten für AptameX in Indonesien weiterhin ermutigend, und das Unternehmen geht davon aus, dass im letzten Quartal dieses Kalenderjahres über 1 Million Tests pro Monat produziert und ausgeliefert werden. Es werden auch Proben für den Einsatz in anderen asiatischen Ländern, Europa und dem Nahen Osten hergestellt. Unternehmensinitiativen

Während des Berichtszeitraums begrüßte das Unternehmen Herrn Derek Brandt als Mitglied seines Beirats und verabschiedete sich nach dem Bilanzstichtag von Frau Carol Aebi. Das Unternehmen ist dabei, seine Unternehmensführung im Finanzbereich und in anderen wichtigen Funktionen durch eine Reihe von Schlüsselpositionen zu stärken. Weitere Einzelheiten werden im Vorfeld und im Rahmen der bevorstehenden Hauptversammlung bekannt gegeben, die nun Ende Oktober/Anfang November zu einem noch anzugebenden Termin stattfinden wird.

ÜBER ACHIKO AG Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB: ACHKF; www.achiko.com) entwickelt bahnbrechende diagnostische Lösungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Das Hauptprodukt des Unternehmens, AptameX ist ein schneller, zuverlässiger Covid-19-Test mit einer Begleit-App, Teman Sehat, die einen benutzerfreundlichen digitalen Gesundheitspass bietet. AptameX und Teman Sehat wurden Mitte 2021 in Indonesien eingeführt, und AptameX erhielt im Mai 2022 das CE-Zeichen in der Europäischen Union. Die AptameX-DNA-Aptamer-Tests können schnell chemisch synthetisiert werden, sind kostengünstig, leicht skalierbar und haben ein breites Potenzial für verschiedene Krankheitsbereiche. Ziel von Achiko ist es, schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine Reihe von Krankheiten im sich schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anzubieten. Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt über Büros in Hong Kong, Jakarta, Seoul und Singapur.

