Rotkreuz (ots) -Die Porsche Schweiz AG besetzt die Leitungen ihrer Bereiche Sales und Aftersales neu. Mit Wirkung zum 1. Oktober übernimmt Felix Fröhlich das Schweizer Vertriebsgeschäft von Yves Becker-Fahr. Gleichzeitig folgt Wolfgang Kaiser als Aftersales-Leiter auf Jens Uwe Dietz. Fröhlich führte zuletzt den Vertrieb des Porsche Zentrum Zug in Rotkreuz, dem Tochterbetrieb der Porsche Schweiz AG. Kaiser verantwortete in seiner vorherigen Rolle die Vertriebsregion Zentral- und Osteuropa bei der Porsche AG in Stuttgart. Im Stammhaus des Sportwagenherstellers nehmen sowohl Becker-Fahr als auch Dietz neue berufliche Herausforderungen an.Weitere Informationen sowie Film- und Fotomaterial im Porsche Newsroom: newsroom.porsche.ch (https://newsroom.porsche.com/de_CH.html)Pressekontakt:Porsche Schweiz AGInga KonenLeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit+41 (0)41 487-914-3inga.konen@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100895861