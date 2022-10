Basel, 3. Oktober 2022 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) gab heute bekannt, dass Matt Sause (45), derzeit Leiter der Region Nordamerika von Roche Diagnostics, ab dem 1. Januar 2023 CEO von Roche Diagnostics und Mitglied der Konzernleitung wird.

Thomas Schinecker, derzeitiger CEO von Roche Diagnostics und designierter Roche CEO ab 15. März 2023: «Matt Sauses Karriere bei Roche erstreckt sich über 20 Jahre, in welchen er in verschiedenen Ländern in Asien, Lateinamerika, Europa und Nordamerika in den beiden Divisionen Diagnostics und Pharma tätig war. Seine wissenschaftliche Expertise und kaufmännische Erfahrung machen ihn zu einer hervorragenden Führungskraft für die Division Diagnostics.»

Severin Schwan ist Roche CEO und wird vom Verwaltungsrat bei der Roche Generalversammlung am 14. März 2023 für die Wahl zum Verwaltungsratspräsidenten vorgeschlagen: «Matt Sause hat bei Roche eine bemerkenswerte Karriere verfolgt, und ich freue mich sehr, dass wir die Position als CEO von Roche Diagnostics erneut aus den eigenen Kreisen mit einer Führungskraft seines Kalibers besetzen können.»

Matt Sause begann seine Laufbahn bei Roche in den USA im Jahr 2002 als Senior Molecular Account Manager. Daraufhin war er für die Divisionen Diagnostics und Pharma in mehreren Ländern, darunter Japan, Irland, Peru und Südkorea, in der kaufmännischen Geschäftsleitung und im Global Product Leadership tätig. Im Jahr 2018 wechselte er zu Genentech in den USA und wurde Lifecycle Leader im Bereich Onkologie, bevor er seine derzeitige Position als Leiter der Region Nordamerika von Roche Diagnostics übernahm. Matt Sause verfügt über einen Bachelor in Mikrobiologie der Miami University und einen MBA der University of California, San Diego.



