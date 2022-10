Wo kann man sein Geld jetzt sicher anlegen? Auf den ersten Blick wirkt es fast so, als gäbe es gerade angesichts fallender Aktienkurse kaum noch Möglichkeiten, um sein Geld sicher zu investieren. Zwar könnte man sein Geld natürlich einfach auf einem Tagesgeldkonto liegen lassen oder in Staatsanleihen investieren. Da ist es sicher, wirft aber nur wenig Rendite ab. Und nachdem die Aktienkurse in den letzten Jahren steil gestiegen sind, geht es jetzt gefühlt nur noch bergab. Niemand weiß, wann der ...

