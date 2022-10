Vaduz (ots) -Der Schiffscontainer der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) wurde nach seiner grossen Sommerreise zum IBK-50-Jahr-Jubiläum durch die Länder der Bodenseeregion vom Amt für Kultur ersteigert.Vor kurzem wurde der IBK-Container in seinem Bestimmungshafen Vaduz angeschwemmt und auf seine neuen Aufgaben vorbereitet. Platziert im Vaduzer Regierungsviertel, hinter dem Rheinbergerhaus bzw. der Musikschule und neben dem Archiv- und Verwaltungsgebäude, wurde aus dem IBK50-Container nun nach und nach der liechtensteinische Kulturcontainer - gewissermassen der "KULtainer".Erster Einsatz für die Künstler:innenbegegnung 2023Im Juni 2023 findet die IBK-Künstler:innenbegegnung 2023 in Vaduz zwischen dem Regierungsgebäude und dem Landesarchiv statt. Der Anlass steht für künstlerischen Dialog über Grenzen hinweg - Kulturschaffende rund um den Bodensee tauschen sich bei Workshops und Aktionen aus und erhalten kreative Impulse für neue Projekte. Die Begegnungen werden biennal ausgerichtet, in wechselnder Verantwortung der Kulturämter der Länder und Kantone der IBK.Nach 20 Jahren kommt nun das Amt für Kultur in Liechtenstein wieder zum Zug. Für 2023 ist ein "Kunsthafen" unter dem Titel "A-Hoi Vaduz" geplant. Der neue Schiffscontainer ist hier der erste seiner Art. Im KULtainer werden vorerst organisatorische Workshops zur Vorbereitung der IBK-Künstler:innenbegegnung 2023 stattfinden, welche unter der künstlerischen Co-Leitung von Juliana Beck und Fabian Reuteler steht. Während der Veranstaltung im nächsten Jahr wird der KULtainer auf den Peter-Kaiser-Platz in Vaduz in den Kunsthafen versetzt. Nachfolgend soll er dem Amt für Kultur für weitere Aktionen und Projekte dienen.Pressekontakt:Amt für KulturPatrik Birrer, LeiterT +423 236 62 82Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100895869