DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Halbjahresbericht 2022 vorgelegt - Halbjahresverlust durch Sondereffekt

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Freienbach (pta008/03.10.2022/08:59) - Swiss Estates AG hat den Halbjahresbericht 2022 am vergangenen Freitag 30.09.2022 mittels Publikation auf der Webseite swiss-estates.ch fristgerecht vorgelegt. Dieser ist, gemäss der anwendbaren Reglemente, ungeprüft und bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

Der Nettoliegenschaftsertrag belief sich in der Berichtsperiode auf TCHF 2'969 (Vorjahr TCHF 2'602), das Betriebsergebnis (EBITD) auf TCHF 1'647 (Vorjahr TCHF 1'499), das ordentliche Ergebnis vor Steuern auf TCHF -3'546 (Vorjahr TCHF 417) und der Halbjahresgewinn auf TCHF -3'215 (Vorjahr TCHF 3'351). Unberücksichtigt bleibt bei einem Halbjahresabschluss, gemäss bisheriger Praxis der Swiss Estates AG, die Wertentwicklung der Liegenschaften, welche jeweils nur für den Jahresabschluss durch unabhängige Bewertungsexperten berechnet wird.

Positiv zu bewerten ist der Anstieg des Nettoliegenschaftsertrags, der sich gemäss heutigem Kenntnissstand im zweiten Halbjahr weiter verbessern wird, was auf die Neuvermietung der während der Corono-Pandemie entstandenen Leerstände zurück zu führen ist. Negativ ausgewirkt haben sich Rückstellungen im Zusammenhang mit einer erstinstanzlichen Niederlage in einem Forderungsprozess, was zum vorgelegten negativen Halbjahresergebnis führte.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

