The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.10.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2022



ISIN Name

DE000BLB3YZ2 BAY.LDSBK.IS.16/22

US256677AC97 DOLLAR GENERAL 13/23

XS1117528189 BABCOCK INT.GR.14/22 MTN

DE000CB0F4V1 COBA FESTZINSANL.S.IHS374

AU3FN0038360 BK MONTREAL 2022 FLR

AU3CB0247690 BK MONTREAL 2022

