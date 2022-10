Hannover (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im August zeigen einen auf den ersten Blick vielleicht noch erfreulich erscheinenden Anstieg der Headline-Zeitreihe um 0,3% M/M an, so die Analysten der Nord LB.Die klare Abwärtsrevision der Daten für den Juli relativiere diese Einschätzung dann allerdings ziemlich eindeutig. Die für die BIP-Erhebung relevante Kontrollgruppe der US-Einzelhandelsumsätze stagniere am aktuellen Rand. Mit einer Veränderungsrate von 0,0% M/M werde bei diesem wichtigen Konjunkturindikator aus den USA also keine große Dynamik angezeigt. Zudem sei der für Juli gemeldete vorläufige Wert auch für diese Zeitreihe noch nach unten revidiert worden. In der Summe handle es sich somit nicht um positive Nachrichten für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten. Damit würden der US-Wirtschaft am aktuellen Rand stützende Impulse durch den US-Konsumenten fehlen. ...

