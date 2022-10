Die Stadtwerke Münster errichten am Bahnhof Hiltrup eine neue Schnellladestation, an der noch in diesem Jahr auf den Linien 5 und 6 eingesetzte Elektrobusse mit bis zu 300 kW Ökostrom laden können. Für die Stadtwerke ist es bereits die fünfte Endhaltestelle, die sie mit einer Schnellladestation ausrüsten. Die über 40 Tonnen schwere Trafostation wurde Ende September vor Ort installiert, die Ladestation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...